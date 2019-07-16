السعودية تدعو لصياغة خطاب إعلامي داعم لفلسطين

دعا وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، إلى ضرورة تنسيق الجهود العربية لرفع مستوى الوعي وصياغة خطاب إعلامي مؤثر عربيا وإقليميا ودوليا داعم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الـ١١ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وتناقش الجلسة الافتتاحية توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدا الأربعاء بالقاهرة.

وأكد الشبانة أهمية دور الإعلام العربي في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية، ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة حتى يطلع العالم على عدالة المطالب الفلسطينية.

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وأوضح أن الاجتماع يأتي استمرارا للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها الأمة العربية وتأتي القضية الفلسطينية على رأس البنود نظرا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية.

وأشاد بالعمل الإعلامي المتميز الذي قام به اتحاد إذاعات الدول العربية، واتحاد وكالات الأنباء العربية، والمتمثل في تكثيف نشر الأخبار المتعلقة بالقدس الشريف، من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية.

وشدد في الإطار ذاته على ضرورة مواصلة وتعزيز تلك الجهود ودعم القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بدر الدين علالي، أهمية دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

وأوضح، في كلمته، أن جدول اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يتضمن بندا حول دور الإعلام العربي في التصدي للظاهرة؛ نظرا لما يشكله الإرهاب من خطر جسيم على استقرار وأمن دولنا الأعضاء .

وأشار إلى أنه في إطار مساعي جامعة الدول العربية الرامية إلى تعزيز دور الإعلام العربي في مكافحة ظاهرة الإرهاب والحد من آثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمعات، عُقدت الحلقة النقاشية البحثية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب، وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.