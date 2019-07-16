شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية: تجنيد أكثر من ألف طفل في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

أكدت منظمة «مواطَنة لحقوق الإنسان» اليمنية غير الحكومية، أن أكثر من ألف طفل جُندوا في اليمن «غالبيتهم» في صفوف قوات المتمردين الحوثيين، وذلك في تقريرها السنوي الذي عرضته اليوم (الثلاثاء) في باريس.

وقالت المنظمة إنها وثقت على الأقل «1117 حالة لأطفال جُندوا أو استخدموا لأغراض عسكرية في عام 2018»، بينهم «72 في المائة من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيون)»، وبينهم فتيات.