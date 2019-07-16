بيان الوقفة الاحتجاجية "الثانية" للصيادين اليمنيين في عرض البحر الاحمر ضد تواجد السفينة الايرانية " سافيز "

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

نحن الصيادين اليمنيين نعاود وقوفنا مرةً أخرى وعلى مقربة من السفينة الايرانية سافيز التي ترسو هنا في عرض البحر منذ ثلاث سنوات دون اي مبرر مستمرةً بتهديدها للصيادين ومعيشتهم، ونؤكد على ان هذه السفينة مصدر للالغام التي يقوم الحوثي بزراعتها على طول الساحل الغربي لليمن, وكذالك انتشار الالغام البحرية والقوارب المفخخة التي قتلت حتى الآن اكثر من 100 صياد يمني كما انها عطلت نشاط نحو 30 الف صياد وحرمت مئات ألاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد وتسببت في مضاعفة الأوضاع الانسانية في المحافظات الساحلية .

نحن هنا نعاود رفع أصواتنا واحتجاجاتنا بأسم صيادين اليمن لنخاطب ضمير العالم والمنظمات الدولية المعنية وكذلك دول التحالف العربي والسلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي, بالالتفات لحال الصيادين نتيجة ماتقوم به هذه السفينة الإيرانية في مياه البحر الاحمر ووضع حد لمعاناتهم المتواصلة منذ بداية الحرب.

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ونطالب بسرعة وضع حل لهذه السفينة التي يمثل بقائها بقاء خطر مستمر على الصيادين وحياتهم واستمرار لقطع ارزاقهم ومصدر دخلهم ودخل اسرهم .

معلنين بإننا لن نبقى مكتوفي الايدي ازاء من يسلب منا الحق في العيش الكريم وسوف نستمر في تصعيد احتجاجنا حتى يلتفت العالم لمعاناتنا.

ونناشد الحكومة الشرعية وقيادة التحالف لدعم الشرعية و الامم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل الفوري والمباشر واجبار هذه السفينة على الرحيل محملين طاقم السفينة "سافيز" وكل من يقف خلفها مسئولية الارواح التي سلبت جراء زراعة الالغام البحريه وقطع ارزاق الصيادين مطالبين كذالك بفتح ملف تعويض شامل على كل الانتهاكات التي تعرضنا لها من قبل هذه السفينة والاضرار التي لحقت بنا جراء تواجدها.