التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق.. العلمي 97.07% والأدبي 80%

أحمد أبوعقيل

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بيانا صحفيا عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.

تبدأ وزارة التعليم العالي استقبال طلاب الثانوية العامة للدخول في المرحلة الأولى من قطار تنسيق الكليات والجامعات المصرية لعام 2019، وذلك فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يوم 21 /7/2019، ونتهى في 25/7/ 2019.



وأضاف وزير التعليم العالي إتاحة أماكن إضافية وعدد من التخصصات في الجامعات الحكومية والتكنولوجية في تنسيق الثانوية العامة 2019، ولقد ازداد عدد الطلاب الحاصلين على مجموع 98% وحتى 100% إلى قرابة 17%، وبذلك سيرتفع الحد الأدنى للقبول الشعبة العلمية إلى 97.7%،والشعبة الهندسية 95%، والادبي 80%، %.