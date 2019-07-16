الرئيس عون وعد بأن تصدر موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري

هنأ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ واعضاء مجلس ادارة الجمعية على الثقة التي نالوها في ​الانتخابات​ الاخيرة، متمنياً ان يتمكن مجلس الادارة الجديد للجمعية من تحقيق ما يصوب اليه اعضاء الجمعية، مركزاً على اهمية ​القطاع المصرفي​ في ​الحياة​ الاقتصادية ال​لبنان​ية وعلى ضرورة التعاون بين المصارف والمؤسسات الرسمية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

واكد الرئيس عون العمل على تحصين ​الوضع الاقتصادي​ لاسيما بعد اقرار موازنة العام 2019، واعداً بأن موازنة العام 2020 ستصدر في موعدها الدستوري وستكون موازنة متوازنة واصلاحية، وقال: " سنتمكن من تجاوز الازمة التي تمر بها راهناً بالتعاون بين جميع المعنيين، لاسيما اولئك الذين يضعون المصلحة العليا للبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار."

من جهة أخرى، أكد الرئيس عون أن سمعة لبنان في ما يتعلق بحقوق الانسان "مهمة بالنسبة الينا جميعا، ويجب الحفاظ عليها." وشدد أمام أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، الذين اقسموا اليمين امامه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على أنه يمنحهم سقفاً فولاذياً من الحماية ليتمكنوا من أداء عملهم، وتوجه اليهم بالقول: "مهمتكم صعبة ولكنني سأكون معكم"، مشيراً الى انه سبق ومنح حمايته للقضاة وطلب منهم اطلاعه على أي ضغط يتعرضون له.

ولفت الرئيس عون أعضاء الهيئة إلى أن هناك الكثير من القضايا التي عليهم البدء بالعمل عليها، وهناك ملف في عهدته سيكون على اعضاء الهيئة درسه واقتراح اللازم في شأنه، علماً ان عدداً من النواب اعدوه ورفعوه الى رئاسة الجمهورية.

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الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات تناولت مواضيع عدة.

واستقبل في هذا السياق، الوزير السابق رائد خوري ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الخليج الدكتور فادي عسلي، واجرى معهما جولة افق تناولت التطورات العامة في البلاد اضافة الى الاوضاع الاقتصادية ومسار اعداد مشروع موازنة العام 2020، اضافة الى متابعة خطة النهوض الاقتصادي وتوصيات مؤتمر " سيدر".

واستقبل الرئيس عون راعي ابرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران جورح بقعوتي، مع وفد من مجلس ادارة الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك في بيروت وضواحيها برئاسة السيد روجيه نسناس، الذين شكروا رئيس الجمهورية على رعايته وحضوره حفل تدشين المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص " واحة الحياة" في الاشرفية.