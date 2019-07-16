بري لسامي لجميل: الحريري وعدنا بعقد جلسة للحكومة اليوم أو غدا

لفت رئيس حزب الكتائب ​سامي الجميل​ في مداخلة في جلسة مجلس النواب إلى ان "قطع الحساب هو ليس اجراء شكليا بل يجب أن نحصل عليه"، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "تكلمنا مع رئيس الحكومة سعد ​الحريري​ وطلبنا عقد جلسة خاصة للحكومة بموضوع قطع الحساب، سيما أنه انتهى في ديوان المحاسبة ووعدنا بعقد جلسة اليوم أو غدا"، فرد الجميل قائلا: "نريد درسه وقراءته ليس ان نوافق عليه شكليا".

أما النائب جورج عدوان، فاعترض على الوقت الذي أخده النائب حسن فضل الله في كلمته، ورد عليه بري قائلا: "أخذ ساعة الا عشرة دقائق، وأنا تمنيت ان تكون الكلمة الارتجالية نصف ساعة والمكتوبة ربع ساعة، ولكن في النظام الداخلي، الكلمة الارتجالية مدتها ساعة.

من جهتها، طلبت النائب بولا يعقوبيان بتخفيف الاجراءات الأمنية للتخفيف من زحمة السير.