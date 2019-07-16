سلطات السلفادور تسعى لعقد اتفاق منفصل مع أميركا حول مسألة الهجرة

أعرب رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، عن أمله في "توصّل بلاده إلى اتفاق حول الهجرة مع الولايات المتحدة الأميركية بشكل منفصل عن هندوراس وغواتيمالا"، البلدان الآخران في "مثلث الشمال" في أميركا الوسطى.
ولفت في مؤتمر صحافي مع فريقه المعني بشؤون الأمن، إلى "أنّنا نناشد الولايات المتحدة ألّا تنظر باتفاق على نطاق مثلث الشمال بل على نطاق السلفادور"، مركّزًا على أنّ "سياسة الهجرة أولويّة بالنسبة له"، موضحًا أنّ "لذلك السبب، توجّهت وزيرة خارجيته أليكساندرا هيل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الحكومة والكونغرس".
ونوّه إلى أنّ "أحيانًا يجري اعتبارنا من ضمن مثلث الشمال، وأرى أنّ ذلك غير عادل، فنحن هنا في السلفادور نكافح الجريمة بشكل مباشر".
وكانت قد تكثّفت الهجرة منذ تشرين الأول الماضي من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور إلى الولايات المتحدة، مع تنظيم "قوافل" مهاجرين من هذه البلدان.
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