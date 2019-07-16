هيومن رايتس ووتش تندّد بترحيل الكويت ثمانية مصريين

ندّدت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" بترحيل ​الكويت​ ثمانية مصريين بعد اتهامهم بأنهم عناصر في "خلية إرهابية" مرتبطة بجماعة ​الاخوان المسلمين​، معتبرة ان ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب.

وشددت المنظمة في بيان على أن ترحيل هؤلاء "يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي"، داعية الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص.

وكانت ​وزارة الداخلية الكويتية​ أعلنت الجمعة أنّها ضبطت "خليّة إرهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين" واعتقلت عناصرها.

وتنظيم الاخوان المسلمين محظور في مصر ودول حليفة لها مثل ​الامارات​ والسعودية اللتين تعتبرانه تنظيما "إرهابيا"، لكنّه غير محظور في الكويت.