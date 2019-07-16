وزير بريطاني: أسانج لن يُسلم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه بالإعدام

أكّد وزير الدولة البريطاني لأوروبا والأميركيتين آلان دانكان، خلال زيارة إلى الإكوادور، أنّ "مؤسس "ويكيليكس" الأسترالي جوليان أسانج، لن يُسلّم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه بالإعدام".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "هذا شرط أساسي للاتفاق الّذي توصّلنا إليه، وتبقى هذه الضمانة قويّة".
وتتهم الولايات المتحدة الأميركية، أسانج بالتجسس وطالبت بتسليمه. وتأخذ عليه الولايات المتحدة أنّه عرّض للخطر بعضًا من مصادرها عندما نشر في عام 2010 عبر "ويكيليكس"، 250 برقية دبلوماسيّة وحوالى 500 ألف وثيقة سريّة حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.
وقد لجأ أسانج في عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 نيسان الماضي، حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بعد سحب كيتو حقّ اللجوء منه.
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