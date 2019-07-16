وزير بريطاني: أسانج لن يُسلم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه بالإعدام

أكّد وزير الدولة البريطاني ل​أوروبا​ والأميركيتين آلان دانكان، خلال زيارة إلى ​الإكوادور​، أنّ "مؤسس "​ويكيليكس​" الأسترالي ​جوليان أسانج​، لن يُسلّم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه ب​الإعدام​".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "هذا شرط أساسي للاتفاق الّذي توصّلنا إليه، وتبقى هذه الضمانة قويّة".

وتتهم ​الولايات المتحدة الأميركية​، أسانج ب​التجسس​ وطالبت بتسليمه. وتأخذ عليه الولايات المتحدة أنّه عرّض للخطر بعضًا من مصادرها عندما نشر في عام 2010 عبر "ويكيليكس"، 250 برقية دبلوماسيّة وحوالى 500 ألف وثيقة سريّة حول أنشطة ​الجيش الأميركي​ في ​العراق​ و​أفغانستان​.

وقد لجأ أسانج في عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 نيسان الماضي، حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بعد سحب كيتو حقّ اللجوء منه.