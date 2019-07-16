مناورة حية للدفاع المدني الفلسطيني شملت أحياء عدة من مخيم عين الحلوة

نفّذ فوج ​الدفاع المدني​ الفلسطيني في ​عين الحلوة​، مناورة حيّة شملت أحياء مختلفة من المخيم، حيث قام المتطوعون بمهمات ميدانّية عدّة، توزّعت بين بعض الأحياء، وتولّت عمليّات إطفاء وإسعاف أوّلي ونقل مصابين، وبين سوق الخضار وبستان القدس، قبل أن ينتقل المتطوّعون لتنفيذ مهمّة في حي "عرب زبيد" لجهة إطفاء حريق. وانتهت المناورة بتنفيذ مهمّة في "حي حطين".

في هذا الإطار، لفت قائد فوج الإطفاء تامر الخطيب، أنّ "هذه المناورة هي الثالثة الّتي ينفّذها الدفاع المدني في عين الحلوة، وقد شارك فيها نحو 22 متطوّعًا، تولّوا مهام إطفاء ​الحرائق​، الإسعافات الأولية ونقل المصابين"، موضحًا أنّ "المناورة الأولى جرت في جبل الحليب قبل عام وشهرين تقريبًا وكانت الأكبر، والثانية في حي حطين قبل 9 أشهر وتضمّنت عمليّات إطفاء وبحث وإنقاذ وإسعاف أولي وإنزال".

وأكّد أنّ "الدفاع المدني بات على جهوزية كاملة لتنفيذ أي مهام تُطلب منه، لخدمة أبناء المخيم وبخاصّة لجهة إخماد الحرائق مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ والرطوبة في فصل الصيف". وذكر أنّ "متطوّعي الدفاع يستعدّون في المرحلة المقبلة وبعد هدوء الأوضاع في المخيمات، لتنفيذ مهمّة إنسانيّة جديدة، تتمثّل بعمليّات تضميد الحروق من الدرجة الأولى والثانية والغيار على الجروح".