جنبلاط: ماذا يجري في إحدى بلديات الشوف من مخالفات وتعديات على الأحراج؟

سأل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "ماذا يجري في إحدى بلديات ​الشوف​ من مخالفات وتعديات على الأحراج واستغلال المرامل غير الشرعية في مرج بسري، واعتقال السوريين والتعدي عليهم في شبه زنزانة في البلدية، ويقال الاعتداء على القُصر منهم، إلى جانب مظاهر سلاح مشبوهة؟".

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