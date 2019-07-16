سقلاوي: كيف يمكن لمسؤول لبناني أن ينام وأهل عكار والبقاع يغرقون بالحرمان؟

لفت المدير العام رئيس مجلس إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك "​الريجي​" ​ناصيف سقلاوي​، إلى أنّ "زراعة التبغ والتنباك زراعة عائليّة تجمع العائلة، وأنّ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ سعيا لإطلاق هذه الزراعة من المناطق المحتلة في ​الجنوب​ وبعدها في عكار".

وتساءل خلال افتتاحه في قرية الشيخ زناد في ​سهل عكار​، قاعة "الشيخ زناد" بدعم من إدارة "الريجي"، "كيف يمكن لمسؤول لبناني أن ينام وأهل عكار و​البقاع​ يغرقون بالحرمان، إلى حدّ أنّه لا يوجد قاعات اجتماعيّة تخفّف عن كاهل الحرمان؟".

وأكّد سقلاوي أنّ "زندنا مع زندكم ومع كلّ الطيبين، وأبوابنا مفتوحة ونحن لم نتعد على صلاحيّات أحد، ولكن هناك جزءًا من خزينة مؤسسة "الريجي" لدعم المشاريع للمناطق المحرومة والريفيّة"، داعيًا جميع المؤسسات إلى "اقتطاع جزء من الأرباح حتّى نزيح الحرمان ونخفّفه عن عكار والمناطق الأخرى".

من جهه، ثمّن مختار البلدة علي المحمود، "هذه المبادرة الطيّبة وهذه اللفتة الرائعة الّتي عزّزت إنتماءنا لهذا الوطن"،’ مركّزًا على أنّ "هذه القاعة هي قاعة إرشاديّة إجتماعيّة ثقافيّة وللمناسبات العامّة، وحاجة ضروريّة للمنطقة، فكل الشكر على جهودكم وعطاءاتكم في قرانا العكارية، وللأسف على الرغم من كلّ التضحيات لأبنائنا في مؤسسات الدولة لن تنصفنا الدولة بمشاريع وها أنتم تنصفونا".