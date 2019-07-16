نوه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسالة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بمواقف رئيس المجلس في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية متطلعاً الى حكمة الرئيس برّي وخبرته في معالجة الاثار السلبية لقرار وزارة العمل تجاه بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين.
وأكد "حرصنا الشديد على لبنان واستقراره كما هوحرصنا وإصرارنا على النضال سوياً ليعود اللاجئ الفلسطيني الذي تستضيفه لبنان مشكورة منذ 71 عاماً، وكافة اللاجئين الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها بفعل الارهاب وألة القتل الاسرائيلي". وقال: "واضاف الزعنون في رسالته : لايساورنا الشك ابداً في حرصكم العالي على ان يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بكرامة وانسانية الى حين عودتهم الى ديارهم ، ولذلك فإننا نتطلع الى حكمتكم وخبرتكم الممتدة في معالجة الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق الحكومة اللبنانية لقانون العمل والاجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية بحق اصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين مما الحق اضراراً كبيرة بالحقوق الانسانية والمدنية واغلاق ابواب المعيشة امام اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في بلدكم الشقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر الزعنون لبري:نتطلع لحكمتكم في معالجة الآثار الناتجة عن قرار وزير العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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