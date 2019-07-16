الزعنون لبري:نتطلع لحكمتكم في معالجة الآثار الناتجة عن قرار وزير العمل

نوه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ​سليم الزعنون​ في رسالة لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بمواقف رئيس المجلس في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها ​القضية الفلسطينية​ متطلعاً الى حكمة الرئيس برّي وخبرته في معالجة الاثار السلبية لقرار ​وزارة العمل​ تجاه بعض المهن المختلفة و​العمال​ الفلسطينيين.

وأكد "حرصنا الشديد على ​لبنان​ واستقراره كما هوحرصنا وإصرارنا على النضال سوياً ليعود اللاجئ الفلسطيني الذي تستضيفه لبنان مشكورة منذ 71 عاماً، وكافة اللاجئين الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها بفعل ​الارهاب​ وألة القتل الاسرائيلي". وقال: "واضاف الزعنون في رسالته : لايساورنا الشك ابداً في حرصكم العالي على ان يعيش ​اللاجئون الفلسطينيون​ في لبنان بكرامة وانسانية الى حين عودتهم الى ديارهم ، ولذلك فإننا نتطلع الى حكمتكم وخبرتكم الممتدة في معالجة الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق ​الحكومة اللبنانية​ ل​قانون العمل​ والاجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية بحق اصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين مما الحق اضراراً كبيرة بالحقوق الانسانية والمدنية واغلاق ابواب المعيشة امام ​اللاجئين الفلسطينيين​ المقيمين في بلدكم الشقيق".