حالة تأهب بعد اكتشاف "قارب مفخخ" إيراني بطريق مدمرة بريطانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إيران متهمة بالوقوف وراء هجمات استهدفت الملاحة منذ مايو. ذكرت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية أن سفينة حربية بريطانية تتجه صوب الخليج العربي، أعلنت حالة التأهب القصوى، بعد اكتشاف "قارب مفخخ" إيراني في طريقها.

وبحسب صحيفة الميرور فقد كان بإمكان القارب الإيراني المفخخ غير المأهول والمعبأ بالمتفجرات إحداث ثقب في هيكل المدمرة دنكان.

وأضافت الصحيفة أن "القوات السعودية التي كانت على مقربة من السفينة الملكية دنكان، في مياه البحر الأحمر، رصدت القارب التفجيري الإيراني الذي يتم التحكم فيه عن بُعد".

وتعتقد مصادر الدايلي ميرور أن القارب الإيراني المفخخ، الذي يمكن توجيهه من على بعد أربعة أميال، نشره الحوثيون المدعمون من إيران.

والمدمرة دنكان التي تبحر عبر قناة السويس ستنشر في الخليج لتحل محل السفينة الحربية مونتروز، لتحافظ على وجود مستمر هناك في وقت يتسم بالتوتر الشديد في المنطقة، حسبما قالت بريطانيا، الجمعة الماضية.

وحذر الضابط السابق في البحرية سايمون وارينغتون من جدية تهديد الميليشيا الإيرانية للملاحة، قائلا: "تهديد الحوثيين حقيقي للغاية".

وكانت إيران حذرت بريطانيا من "إجراءات متبادلة" إذا لم تفرج عن ناقلتها النفطية العملاقة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، للاشتباه بخرقها عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

ووقعت مواجهة إيرانية بريطانية في مضيق هرمز، الأسبوع الماضي، بعدما اعترضت إيران الناقلة (بريتيش هيريتدج) التي تشغلها شركة بي.بي النفطية.

شاهد الفيديو: إيران تطالب بريطانيا بالإفراج عن ناقلتها - من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: ابتكار جديد يحمل الأمل بتخليص المنازل من أعتى أنواع البعوض في العالم ابتكار جديد قد يحمل الأمل للملايين حول العالم، ويعد بوضع حد لأمراض خطيرة تنقلها أنثى بعوض الحمى الصفراء (الزاعجة المصرية) المسؤولة عن نقل أمراض أخرى مثل زيكا و حمى الشيكونغونيا وحمى الضنك. هذه الحشرة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية من أخطر أنواع البعوض على الإطلاق أصبح انتشارها يشهد توسعا كبيرا خارج مناطق تكاثرها الاعتيادية حول العالم جراء الاحتباس الحراري وارفاع درجة الحرارة المرافق لتغير المناخ. يعمل خبراء في جامعة ريو دي جانيرو في البرازيل على نموذج من مصيدة منزلية تستعمل ألوانا محددة بدقة عالية، تم ضبط شدتها وتردد طيفها اللوني ليصبح بطول موجي مناسب لجذب أنثى بعوض الحمى الصفراء ويقوم بجمعها في فخ خاص. يقول مخترع المصيدة البروفيسور أيفو كارلوس كوريا إنها تختلف عن غيرها من المصائد المتوفرة حاليا في الأسواق بأن الأخيرة تستعمل إضاءة فوق بنفسجية وتجذب الكثير من الحشرات الأخرى كفراش العث والذباب والبراغيث، لكن هذه المصيدة قادرة على استهداف نوع محدد من البعوض. ويجرب الفريق عشرين نموذجا من المصدية في أحياء يكثر فيها وجود بعوض الحمى الصفراء، ويأمل كوريا بالحصول على براءة اختراع وتوفير المصيدة لتكون في متناول الجميع. للمزيد على يورونيوز: شاهد: أسرابُ الجراد تجتاحُ جزيرة سردينيا الإيطالية وتدمّرُ المزروعات إيران تحذر من "غزو سعودي" هو الأعنف منذ أربعين عاماً Euronews (Ar)

11 جنديا ضمن ضحايا انهيار مبنى جراء الأمطار الغزيرة شمال الهند أسفر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي أخذت تهطل على مناطق شمال البلاد عن مقتل عشرات الأشخاص، من بينهم 11 من جنود الإنقاذ. ولا يزال رجال الإنقاذ حتى الساعات الأخيرة الماضية يبحثون عن عدد من المفقودين، ويخشون أن يكونوا من بين الذين حوصروا تحت أنقاض المبنى. وقال جاي رام ثاكور، رئيس وزراء ولاية هيماتشال براديش الذي وصل إلى موقع الانهيار اليوم الاثنين 15 يوليو/تموز، إن "انهيار المبنى سببه الأساس الضعيف للبناء". وذكر تاكور، أن معظم الضحايا كانوا يجلسون فى مطعم يقع في المبنى، في بلدة "سولان" الكائنة على بعد 310 كيلومترات (195 ميلا) شمال العاصمة نيودلهي، أثناء وقوع الحادث. ويقوم أكثر من 70 رجلا من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في الهند و40 رجلا من رجال الإنقاذ بإزالة الركام مستخدمين الحفارات الأرضية. وتعتبر حوادث انهيار الأبنية في الهند أمرا شائعا، خصوصا خلال موسم الرياح الموسمية بين يونيو وسبتمبر، عندما تؤدي الأمطار الغزيرة إلى إلحاق الضرر بالمباني التي يتم بناؤها بأساليب لا تراعي معايير السلامة العامة. للمزيد على يورونيوز: شاهد: عملية إنقاذ رجل سبعيني وكلبه من فيضانات "باري" في الولايات المتحدة مُدان بتهمة الاحتيال يحقق شهرة واسعة بفضل أُغنيات تُنتج في سجن ببوركينا فاسو تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: Euronews (Ar)

ما بين فوز الجزائر والسترات الصفراء العيد الوطني الفرنسي يتحول إلى مواجهات مع الشرطة احتفالات بتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحولت إلى مواجهات مع الشرطة في مدن فرنسية. خرج الآلاف من مشجعي المنتخب الجزائري إلى شوارع كبرى المدن الفرنسية يوم أمس الأحد 14 يوليو تموز احتفالا بفوز منتخبهم على منتخب نيجيريا وتأهله ليواجه منتخب السنغال في مباراة النهائي. الاحتفالات تحولت إلى مواجهات مع الشرطة تخللتها أعمال عنف حين قام المتظاهرون بإضرام النار في حاويات القمامة ومحاولة قطع الشوارع في مركز العاصمة الفرنسية بينما استخدمت عناصر الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين. وشهد اليوم نفسه والذي يتزامن مع العيد الوطني الفرنسي - 14 يوليو-تموز خروج عشرات من متظاهري السترات الصفراء إلى شارع الشانزيليزيه بعد عرض من الألعاب النارية يقام عادة خلال اليوم القومي في فرنسا. وفي مدن أخرى مثل مارسيليا وليون دارت أعمال شغب أيضا عقب الاحتفالات، حيث قامت الشرطة في مرسيليا بقطع الطرق المؤدية إلى الميناء القديم، المكان الذي تجري فيه الاحتفالات بالعيد الوطني، في الوقت الذي حاول المتظاهرون فيه الوصول إلى المنطقة. وأفادت تقارير للشرطة الفرنسية عن اعتقال نحو 250 شخص في جميع أنحاء البلاد. وشهد الأسبوع الماضي أعمال شغب ونهب تلت احتفالات بتأهل المنتخب الجزائري لدوري نصف النهائي، قام خلالها بعض المتظاهرين بتكسير واجهات بعض المحلات التجارية في مركز العاصمة الفرنسية باريس. للمزيد على يورونيوز: رياض محرز يسجل في الدقيقة 94 ويحمل الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا .. شاهد ردود أفعال لاعبي المنتخب الجزائري Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO إيران تطالب بريطانيا بالإفراج عن ناقلتها وتدعو "القوى الخارجية" على مغادرة الشرق الأوسط Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقالت لندن إن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة مملوكة لها لدى مرورها عبر مضيق هرمز، الذي يتحكم في تدفق النفط من الشرق الأوسط للعالم، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من الفرقاطة مونتروز (سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية).

إلا أن بريطانيا قالت، الأسبوع الماضي، إن الفرقاطة مونتروز "ستخرج من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفا، وتغيير الطاقم"، على أن تحل محلها المدمرة دنكان.

وتعد المدمرة دنكان أحدث سفينة حربية تنضم إلى تجمع الأسطول المتنامي في الخليج، بعد أن أرسلت أميركا سفينة حربية أخرى ونظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى الشرق الأوسطـ، وسط تصاعد التوترات مع إيران، في مايو الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات التي استهدفت الملاحة منذ منتصف مايو، في أهم شريان ملاحي لقطاع النفط في العالم، وهي اتهامات ترفضها طهران، لكنها أثارت مخاوف من اندلاع حرب بين الخصمين القديمين، بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة أميركية مما دفع ترامب لإصدار أمر بضربات جوية ردا على ذلك ليلغيها قبل التنفيذ بدقائق.