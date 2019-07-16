سكان دينباسار يهربون بملابس النوم بسبب زلزال البحر في إندونيسا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية "EMSC" إن زلزالًا تحت سطح البحر بلغت قوته 6.1 درجة ضرب جنوب بالي في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، ما تسبب في أضرار طفيفة ودفع السكان والزوار في الجزيرة السياحية إلى الفرار لفترة وجيزة من المباني. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ووفقا لـ"رويترز"، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو تحذير من كارثة تسونامي أصدرها مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ ومقره "هاواي" أو وكالة مراقبة الزلازل الإندونيسية، وكان مركز الزلزال على بعد 102 كم جنوب غرب العاصمة بالجزيرة دينباسار وعمقه 100 كيلومتر.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الزلزال، وبلغت قوته المبدئية 5.7 درجة، وقال أحد السكان بالمنطقة إن الناس في دينباسار هربوا من منازلهم في ملابس النوم بعد أن شعروا بالزلزال.

وقال أحد رواد موقع "تويتر" في بالي إن الزلزال كان "قويا بدرجة كافية ليجعلني أتبنى نهج الهبوط والتغطية الموصى به من أجل النجاة من الزلزال"، ووصف آخر على "تويتر" ويدعى مارك فان فورست الزلزال بأنه كان بمثابة "شاحنة ثقيلة أو قطار يمر من مسافة قريبة"، وأضاف أنه لم يكن هناك ذعر رغم أن فندقه في منطقة أولواتو اهتز قليلا.

وقامت وكالة التخفيف من حدة الكوارث في إندونيسيا بتوزيع صورة عن الأضرار التي لحقت بمعبد لوكانثا في دينباسار، حيث ظهرت المباني المحطمة ملقاة على الأرض، وذكر لويس وينارتو والذي يعمل مسؤول المبيعات في فندق "Mercure Hotel Nusa Dua"، إن جزءا صغيرا من سقف المبنى قد تعرض للتلف، وأضاف، "لقد شعرنا بالزلزال بقوة، ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى وكان هناك ضرر بسيط، لقد عاد كل شيء إلى طبيعته الآن".