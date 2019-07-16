لطلاب المرحلة الأولى تعرف على الكليات الجديدة بتنسيق 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على إنشاء عدد من الكليات الجديدة وضمها لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، وشملت قائمة الأعلى للجامعات الموافقة على إنشاء كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، كلية العلاج الطبيعي بالسويس، بالإضافة إلي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وإنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

وتشمل الكليات الجديدة "الحاسبات والمعلومات بالنوبارية إلى جامعة دمنهور، وكلية الطب البيطري إلى جامعة العريش".

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2019.

وحسب بيان، اليوم، من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى الأحد المقبل.

كما وافق مجلس الوزراء في يوليو الماضي على استحداث بعض المعاهد والكليات الجديدة بالجامعات المصرية، منها إضافة إلى معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية إلى جامعة أسيوط، ويمنح المعهد 3 درجات علمية وديبلومات هي: دبلوم الدراسات العليا الأكاديمي في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.

كما وافق الوزراء على تحويل معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط إلى كلية بمسمى "كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية"، على أن تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب مجلس تلك الكلية 3 درحات علمية هي: درجة بكالوريوس علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، ودرجة ماجستير تكنولوجيا السكر في أحد شعب التخصص الواردة في اللائحة، ودرجة دكتوراة الفلسفة في أحد شعب التخصص الواردة باللائحة، بالإضافة إلى دبلوم تكنولوجيا السكر في أحد شعب التخصص الواردة في اللائحة الداخلية.

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ووافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي على نشاء ثلاث كليات جديدة وهي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقوسينا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المصرية الكورية ببنى سويف تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرارا بإنشائها.

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