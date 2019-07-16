تحصين 70 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن محافظ سوهاج، الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، عن تحصين 70 ألف و463 رأس ماشية من الأبقار والجاموس، ضمن الحملة القومية الثانية لعام 2019، للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك منذ بداية الحملة في 22 يونيو الماضي وحتى الخميس الماضي.

وقال الدكتور عصام أحمد عرفة، مدير عام الطب البيطري بسوهاج إن الحيوانات التي تم تحصينها بلغت 51433 من الأبقار و19030 من الجاموس، مضيفا أنه تم تسجيل وترقيم 6828 رأس ماشية جديدة لم تكن مسجلة ومرقمة خلال الحملات السابقة.

وأشار "عرفة" إلى أنه تم تنفيذ 75 ندوة إرشادية خاصة بأعمال الترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ بداية الحملة، لافتاً إلى تقديم العلاج الى 2337 رأس ماشية من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة في ربوع المحافظة، كما تم الكشف على 4200 حيوان قبل الذبح، خلال تلك الفترة.