وزيرة الهجرة: لدينا فقر في المعلومة للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
أعلنت وزيرة الهجرة، أن مؤتمر الكيانات المصرية كشف عن وجود فقر في المعلومة للمصريين بالخارج .
وأضافت وزيرة الهجرة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن فقر المعلومة قد يؤثر على المصريين بالخارج ويوقعهم في أفكار "استقطابية متطرفة أو أفكار مضاد للدولة"، موضحة أن الوزارة عقدت 11 ورشة عمل، لمست احتياجات المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم (مصريين أوروبا – أمريكا- دول عربية – مهاجرين غير شرعيين).
ولفتت الوزيرة إلى أن ورش العمل كانت فرصة لتبادل النقاشات والمقترحات بمختلف القطاعات مع ممثلي الوزارات، موضحة أن أعضاء الاصلاح التشريعي بمجلس الوزراء أبدوا رغبتهم في تلقي مقترحات المصريين بالخارج حول قانون الهجرة عبر البريد الإلكتروني .
ونظمت وزارة الهجرة، المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج الذي تضمن عقد 11 جلسة وورش عمل ناقشت عدة قضايا مهمة تمثلت في موضوعات قانونية وأخرى تخص التعليم والخدمات الحكومية، وكذلك فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، والبرامج والفرص السياحية، وقضايا الثقافة والهوية الوطنية، وقانون الهجرة الجديد.
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