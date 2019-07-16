تداول 27 سفينة في موانئ بورسعيد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة تداول السفن، اليوم الثلاثاء، بلغ 27 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن، بينما تواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.
بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
وأكدت على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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