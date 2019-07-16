الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد البطل رقيب أحمد محمد عبدالعظيم، الذي نال الشهادة في الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعه جديدة من خيرة شباب مصر بعد أن تم إعدادهم علميًا وعسكريًا وبدنيًا بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها في حماية الوطن وصون مقدساته.

3800 مقاتل من طلبة المعهد

بدأ الحفل بتقديم الطلبة عرضًا للمهارات البدنية والإشتباك وفنون القتال المتلاحم تضمن عددًا من تمارين الإعداد البدني التي تؤدي بشكل يومي داخل المعهد، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل، واستعرض الطلبة مهاراتهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس وعبور الموانع الثابتة والمتحركة والمشتعلة، ومهارات الكاراتية والكونغ فو، وتضمن العرض الرياضي مجموعة من التمارين شكل خلالها الطلبة بأجسادهم علم مصر، وخريطة إفريقيا تقديرًا واعتزازًا بانتمائنا للقارة السمراء الفتية وبمناسبة تولي مصر رئاسة الإتحاد الإفريقي،كما ردد الطلبة "إفريقيا في القلب".

واستعرضت مجموعات أخرى مهارات السيطرة على الخصم باستخدام فنون القتال المختلفة، والتي أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، وشارك في العرض أكثر من 3800 مقاتل مما يعكس الجهود المتواصلة للتدريب الراقي داخل المعهد.

عرض الموسيقات العسكرية

وقدمت مجموعة من فرق الموسيقات العسكرية عرضًا متميزًا أظهر ما يتمتع به الطلبة من درجة عالية من التدريب، انعكست على أدائهم لعرض تخصصي لمقطوعة كرنفال باريس العالمية، وقدم الطلبة الموسيقيون تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركي والدقة في العزف من الحركة ليثبتون كفاءتهم الفنية.

كما قدموا عروضًا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغاني الوطنية التي أظهرت الأداء الراقي والمستوى المتميز الذييوضح الدرجات العالية في التدريب، كما جسدت المعزوفات ملامح من نضال الشعب المصري من جيل إلى جيل وحملت رسائل الدعوة إلى العمل والعطاء من أجل الوطن، والتي تفاعل معها أسر الخريجون في جو حماسي تعبيراً عن فرحتهم بانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة.

العرض العسكري وإعلان نتيجة التخرج

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وفى أداء متميز وانضباط عسكري راقي قدمت مجموعات من الطلبة وخريجوا معهد ضباط الصف عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام، وفي لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار في ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر المقدس لتفوح منه النسائم العطرة، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار‏، وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم تقديراً لما قدمه للوطن من تضحية وفداء.

أعقب ذلك إعلان كبير معلمي المعهد النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان النهائى 99.7 %، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 157 إلى الدفعة 158 من ضباط الصف المعلمين.

وأعلن رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وقلد الرئيس عبدالفتاح السيسى أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد.

وردد الخريجون يمين الولاء لمصر وشعبها أن يكونوا جنوداً أوفياء مخلصين لأمنها واستقرارها وسلامة شعبها وأمنها القومي برًا وبحرًا وجوًا بعقيدة راسخة إما النصر أو الشهادة.

وقد أطلق اسم الرقيب أحمد محمد عبد العظيم على الدفعة 157، تخليدًا لذكرى أحد أبطال القوات المسلحة الذى لبى نداء ربه على أرض سيناء الحبيبة أثناء تنفيذ أحد المهام ضمن مجموعته القتالية التي تمكنت خلالها من القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، والشهيد البطل من مواليد 1994 بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف وقد نال شرف الالتحاق بالقوات المسلحة ضمن الدفعة 150 متطوعين عام 2013، واشترك الشهيد البطل في العديد من المهام ضمن العملية (حق الشهيد) عام 2016، إلى أن لبى نداء ربه فى الرابع من فبراير لعام 2016.

كلمة مدير معهد ضباط الصف المعلمين

وألقى مدير معهد ضباط الصف المعلمين كلمة أشار فيها إلي الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال جديدة من طلبة الكلية لينخرطون في الحياة العسكرية بكل مهامها ومسئولياتها لتظل القوات المسلحة درعًا قويًا يحمي الوطن وحصناً منيعاً لشعبه العظيم.

وأكد أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه على مر العصور مهما بلغت التحديات والتضحيات، وهو أول جيش نظامي منذ فجر التاريخ وسجلت انتصاراته على جدران المعابد، كما أشار إلى مدى تطور المعهد في أساليب التدريب المختلفة للطلاب وبناء شخصية ضابط الصف المقاتل بدنياً وثقافيا ونفسيا ليكون قادرًا على التعامل مع أحدث الأسلحة ومجابهة حروب الجيل الرابع التي تعتمد على تدمير الفكر وزرع الفتن ونشر الشائعات لهدم الدولة، ونحن على يقين أن هذه الدفعة بمثابة دماء جديد تتدفق في شرايين القوات المسلحة لتتعاظم قدراتها في مواجهة التهديات المختلفة واستئصال جذور الشر والإرهاب للذود عن وطننا الأبي، مقدماً الشكر والعرفان لمديري المعهد السابقين علي ماقدموه من مجهود وفير وعطاء بلا حدود لهذا الصرح العظيم،كما قدم التحية لشهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية، مختتماً كلمته بتهنئة الطلبة الخريجين وأسرهم وتوصيتهم بالعمل والتدريب المستمر متمنياً لهم التوفيق في المستقبل.

حضر مراسم الاحتفال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديري المعهد وعدد من طلبة الجامعات وأسر الخريجين.​