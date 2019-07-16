بلقاء نائب عمدة جنوة.. محافظ الاسكندرية يختتم زيارة رسمية لإيطاليا استمرت 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جان كارلو ڤيناتشي نائب عمدة مدينة جنوة للاقتصاد والعلوم التكنولوجية، وذلك في ختام زيارته لإيطاليا والتي استمرت 4 أيام.

وعرض المحافظ خلال لقائه بنائب عمدة جنوة الإيطالية الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة وأبرزها الصناعات البتروكيماوية واستخلاص الزيوت والغاز.

ومن جانبه، قال هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا، إن اللقاء تضمن الاتفاق على إعداد مسودة لاتفاقية تآخي بين الإسكندرية وإيطاليا في عدد من المجالات من بينها السياحة والتكنولوجيا والتعليم وسيتم التباحث بشأنها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سفير مصر لدي ايطاليا أن فتح تعاون بين الاسكندرية ومدينة جنوة الإيطالية سيمثل انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الإيطالية لما تتمتع به جنوة من إمكانيات ومقومات ووجودهما على سواحل البحر المتوسط.