التموين: إيقاف صرف الخبز 10 ساعات الخميس المقبل لهذا السبب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إيقاف السيستم الخاص بصرف الخبز والسلع التموينية لمدة 10 ساعات؛ لإجراء عملية الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بالسيستم.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، من المقرر إيقاف السيستم منذ الساعة السابعة مساء الخميس المقبل الموافق ١٨ يوليو الجاري، وحتى الساعة الخامسة من صباح الجمعة ١٩ الذي يليه، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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