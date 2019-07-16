تموين الوادي الجديد: توريد 254 ألف طن قمح داخل وخارج المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد معاذ عبد الرحيم وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه وفقًا لأخر إحصائية، فإن كميات القمح التي جرى توريدها حتى اليوم الثلاثاء، بلغت 254 ألفا و133 طن قمح.

وتابع وكيل المديرية في تصريحات له، أنه جرى توريد 34 ألفا 470 طن داخل صوامع المحافظة، وتوريد 219 ألفا و663 طن قمح لشركات المطاحن وصوامع خارج المحافظة.

وأوضح "عبد الرحيم" أن المحافظة مستمرة في توريد كميات القمح إلى الصوامع داخل المحافظة، بالإضافة إلى التوريد لشركات المطاحن خارج المحافظة، لافتًا إلى أن مراكز الوادي الجديد تضم مساحات مرتفعة من الأراضي المنزرعة بالقمح.

وأضاف، أن صوامع الخارجة تستوعب جميع كميات القمح المنزرعة بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس حيث تصل سعتها إلى 45 ألف طن، بجانب صومعة شرق العوينات، التي تستوعب 60 ألف طن قمح والفائض يتم توريده خارج المحافظة.