تسمم 150 طالبا في دايكوندي الأفغانية

أعلن مسئول أفغاني اليوم الثلاثاء، أن 146 طالبا على الأقل من طلبة المدارس قد تسمموا في مقاطعة دايكوندي وسط البلاد.



ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المسئول قوله إن 75 طالبًا - من بينهم فتيات- تسمموا في منطقة كالو

في نيلي عاصمة المقاطعة، بينما وردت أنباء عن تسمم 71 آخرين في منطقة أخرى بالمقاطعة، دون ورود المزيد من التفاصيل حول الحادث حتى اللحظة.