المبعوث الأممي إلى اليمن يصل لصنعاء

وصل مارتن جريفث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
ذكرت ذلك قناة العربية الحدث الإخبارية، في نبأ عاجل دون ذكر
وكان جريفث قد التقي أمس الاثنين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث بحثا جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالسلام وآفاقه المتاحة والممكنة.
وأكد جريفث، خلال اللقاء، ضرورة مواصلة العمل المشترك لخدمة السلام، قائلا "إننا سنعمل معا على تنفيذ مسارات السلام وفق المرجعيات الثلاث مع تركيزنا الآني على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة".
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