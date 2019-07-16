الصين: التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الطريقة الوحيدة لحل القضية الإيرانية

أكدت الصين أن التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووى الإيراني، هو الطريقة الواقعية والفعالة الوحيدة لحل القضية النووية الإيرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تأكيد منسقة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فريدريكا موجريني أهمية تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران - "إن الامتثال لقرارات مجلس الأمن والتنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة هو الطريقة الواقعية والفعالة الوحيدة لحل القضية النووية الإيرانية وتخفيف التوترات، كما أنه يفضي إلى تهيئة الظروف لحل القضايا الأخرى من خلال الحوار المتساوي".

وأضاف أنه يجب تحقيق التوازن بين الواجبات والمطالب، داعيا الولايات المتحدة إلى التخلي عن ممارساتها الخاطئة وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق تسوية سياسية.

يذكر أن الصين كانت قد أكدت أن الوضع المتعلق بالقضية النووية الإيرانية مازال متوترا، وأن الأطراف المعنية بالاتفاق النووي الشامل أجرت وساطة دبلوماسية مكثفة، مشيرة إلى أنها قلقة للغاية بشأن الوضع الحالي، وأنها تحافظ على اتصال وتنسيق وثيقين مع جميع الأطراف بما يعمل على تخفيف الوضع المتوتر. النووي مع إيران - "إن الامتثال لقرارات مجلس الأمن والتنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة هو الطريقة الواقعية والفعالة الوحيدة لحل القضية النووية الإيرانية وتخفيف التوترات، كما أنه يفضي إلى تهيئة الظروف لحل القضايا الأخرى من خلال الحوار المتساوي".وأضاف أنه يجب تحقيق التوازن بين الواجبات والمطالب، داعيا الولايات المتحدة إلى التخلي عن ممارساتها الخاطئة وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق تسوية سياسية.يذكر أن الصين كانت قد أكدت أن الوضع المتعلق بالقضية النووية الإيرانية مازال متوترا، وأن الأطراف المعنية بالاتفاق النووي الشامل أجرت وساطة دبلوماسية مكثفة، مشيرة إلى أنها قلقة للغاية بشأن الوضع الحالي، وأنها تحافظ على اتصال وتنسيق وثيقين مع جميع الأطراف بما يعمل على تخفيف الوضع المتوتر.

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