الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية.
ذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من محافظة جنين، واثنين من كلمن محافظتي رام الله وقلقيلية، وفلسطينيًا واحدًا من كل من محافظتي سلفيت وطولكرم.
في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، مصطحبة آلياتها الثقيلة وجرافات، منطقة واد الغروس القريبة من مستوطنة (كريات أربع) شرق مدينة الخليل جنوب الضفة، وفرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة، ومنعت السكان من الاقتراب والدخول إليها، وشرعت الجرافات في عمليات هدم لمنشآت سكنية وزراعية وتدمير بركسات وتجريف أراضٍ زراعية شرق الخليل.
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