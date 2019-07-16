جيش الاحتلال يعلن تحطم طائرة إسرائيلية مسيَّرة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة مسيَّرة في قطاع غزة خلال قيامها بمهمة روتينية. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي اعترف بتحطم طائرة عسكرية مسيَّرة رباعية المراوح في قطاع غزة صباح اليوم خلال مهمة روتينية"​​​. في قطاع غزة صباح اليوم خلال مهمة روتينية"​​​. من جهتها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار صباح اليوم على طائرة تصوير إسرائيلية من طراز "كواد كابتر"، كانت تحلق في سماء منطقة جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. على طائرة تصوير إسرائيلية من طراز "كواد كابتر"، كانت تحلق في سماء منطقة جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. نقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم "إن المقاومة نجحت في إصابة الطائرة وإسقاطها والاستيلاء عليها".

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