خبراء روس: توجهات تركيا اختلفت وأوروبا لن تثنيها عن التنقيب على الغاز

أعرب خبراء روس عن اعتقادهم بأن العقوبات الأوروبية الأخيرة على تركيا لن تثني أنقرة عن الاستمرار في أعمال التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.

وفي تقدير الخبراء الروس فإن العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، لن تهتم بها تركيا، موضحين أن قرار المجلس الأوروبي بتخفيض المساعدات المقدمة لتركيا للعام 2020

سيجعل أنقرة لا تخسر سوى "مليمات"، لأن هذه المساعدات لا تتجاوز 176 مليون دولار.

أما فيما يخص مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى الاتحاد، فبرأى الخبراء الروسي أن ذلك لم يعد هدفا في السياسة الخارجية التركية.

وقال رئيس قسم اللغات الشرقية في أكاديمية الدبلوماسية الروسية، إن "مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فقدت أهميتها في عقول ووعي النخبة السياسية التركية، خاصة وأنه ظهرت توجهات (تركية) جديدة تتمثل ليس فقط في البحث عن مواقع في المنطقة، بل وفي العالم".

وكانت تركيا أعلنت، الجمعة، عزمها على القيام بأعمال تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر المقبل في منطقة من البحر المتوسط تقول وسائل الإعلام القبرصية إنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص