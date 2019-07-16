دفن 40 شخص تحت الأنقاض بعد إنهيار عقار سكني بالهند

أعلن مسؤولون في الهند أن نحو 40 شخصا دفنوا تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق وقع، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المالية للهند مدينة مومباي. 4 طوابق وقع، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المالية للهند مدينة مومباي. وقال رئيس خدمة الإطفاء للمدينة بي.أس. راهانغديل: "هناك أشخاص مدفونون تحت الأنقاض. وتجري الآن عمليتا البحث والإنقاذ". وأضاف: "والمباني المجاورة في حالة خطيرة للغاية ويتم إخلاؤها".

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