دفن 40 شخص تحت الأنقاض بعد إنهيار عقار سكني بالهند

أعلن مسؤولون في الهند أن نحو 40 شخصا دفنوا تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى سكني مكون من4 طوابق وقع، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المالية للهند مدينة مومباي.
وقال رئيس خدمة الإطفاء للمدينة بي.أس. راهانغديل: "هناك أشخاص مدفونون تحت الأنقاض. وتجري الآن عمليتا البحث والإنقاذ".
وأضاف: "والمباني المجاورة في حالة خطيرة للغاية ويتم إخلاؤها".
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