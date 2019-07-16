مقتل 9 أشخاص إثر غارات في شمال غرب سوريا

قُتل تسعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري بأن "طائرات قوات النظام استهدفت قرية معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال"، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة.

وشنّت الطائرات الحربية السورية، الثلاثاء، أيضاً عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى حماة الشمالي.

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ويترافق القصف مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل مسلحة في ريف حماة الشمالي.

وكانت محافظة إدلب ومحيطها شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي- تركي في سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات الجيش السوري والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه.