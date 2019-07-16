قتيلان واحتجاز العشرات بعد انهيار مبنى في مومباي

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين واحتجاز نحو 40 شخصاً عقب انهيار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في مدينة مومباي اليوم.

وقد غمرت المياه المبنى السكني الواقع في منطقة دونجري، خلال هطول الأمطار، لينهار قبل منتصف اليوم.

وتمكن أفراد فرق الإغاثة من إنقاذ خمسة أشخاص بينهم رضيع من تحت الانقاض.

وقال سانديب باجديكار أحد رجال الشرطة المحلية من موقع الحادث هاتفياً إنه تم انتشال جثتي سيدتين من تحت الأنقاض.

وقال رئيس وزراء الولاية ديفيندرا فادافيش للصحفيين إن ما لايقل عن 15 أسرة تعيش في المبنى، الذي يبلغ عمره نحو 100 عام.

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وأفادت تقارير إعلامية محلية أن المنطقة، التي بها الكثير من المباني المتهالكة غمرتها المياه خلال هطول الأمطار الغزيرة في الأسابيع الماضية، ممّا ربما قد أدى لضعف أساسات المبنى. وتواجدت فرق الانقاذ ورجال الإطفاء في موقع الحادث من أجل عمليات البحث عن ناجين.

يشار إلى أن حوادث انهيار المباني والجدران شائعة الحدوث في الهند خلال موسم هطول الأمطار.

وكان 14 شخصاً بينهم جنود قد لقوا حتفهم إثر انهيار مبنى في بلدة سولان خلال هطول الأمطار أمس الأول الأحد.