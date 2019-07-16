كوريا الشمالية تحذر: مناورات واشنطن وسيول ستؤثر على المحادثات النووية

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من أن المناورات العسكرية الأميركية-الكورية الجنوبية التي ستجري الشهر المقبل "ستؤثر" على المحادثات المقترحة في الملف النووي بين بيونج يانج وواشنطن.

وهو أول موقف كوري شمالي حول هذه المسألة منذ أن وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال لقاء مفاجئ في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين على استئناف محادثات نزع الأسلحة النووية لبيونج يانغ المجمدة.

وهددت كوريا الشمالية،الخميس، بالرد على مناورات مشتركة للقوات الجوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة انطلقت قبل ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن متحدث باسم لجنة إعادة التوحيد في كوريا الشمالية قوله إن ما سماها "أعمال الغدر" التي قامت بها سول "خيبت آمالنا" ومثلّت "استفزازاً عسكرياً".

وتنظر بيونج يانج إلى تلك التدريبات على أنها عمل استفزازي وتدريب على غزو كوريا الشمالية.

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وقال المسؤول الكوري الشمالي إن هذه التدريبات تعد "تحدياً صريحاً" لإعلان بانمونجوم الذي وقعه قائدا الكوريتين العام الماضي، مضيفاً: "سيكون هناك رد مقابل على ذلك من جانب جيشنا".

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق إن الولايات المتحدة تأمل أن تجمد كوريا الشمالية برنامجها النووي كبداية لعملية نزع أسلحتها النووية، وذلك قبيل محادثات جديدة مع بيونج يانج من المفترض إجراؤها هذا الشهر.