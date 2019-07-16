البرلمان الأوروبي يصوت على تعيين فون دير لايين رئيسة للمفوضية

يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تعيين وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وبعد أسبوعين على اختيارها لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية، النواب الأوروبيين الذين سيقررون، اليوم الثلاثاء، ما إذا كانت وزيرة الدفاع الألمانية ستصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وموقف النواب الأوروبيين المشككين في تعيينها يمكن أن يكون حاسماً، فقد يرجحون كفة تثبيتها في هذا المنصب لكن حجم التأييد قد يكون محرجاً لرئيسة المفوضية المقبلة.

ولخلافة جان كلون يونكر (لوكسمبورج) لولاية من خمس سنوات، على فون دير لايين المقربة من المستشارة أنجيلا ميركل الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان أي 374 صوتاً.

والسؤال يبقى ما إذا ستتمكن من جمع الأصوات في معسكر المؤيدين لأوروبا من دون أن تحتاج إلى دعم المشككين في أوروبا.

وسيبدأ التصويت في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عند الساعة 16:00 ت غ وستعلن النتيجة حوالي الساعة 20:00 ت.غ

وقبل ذلك ستحاول اورسولا فون دير لايين (60 عاماً) اقناع النواب المترددين خلال نقاش يستمر أكثر من ثلاث ساعات اعتباراً من الساعة 9:00 ت غ.

واذا حصلت فون دير لايين على الغالبية المطلقة فإنها ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية لتتمثل ألمانيا أيضاً للمرة الأولى منذ 52 عاماً.

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وفي حال فشلت في الحصول على الغالبية المطلقة فإنها لن تحظى بفرصة ثانية، وسيكون أمام المجلس الأوروبي حينئذ مهلة شهر لتقديم مرشح جديد يتم التصويت على تعيينه في البرلمان في سبتمبر، وذلك من شأنه أن يغرق الاتحاد الأوروبي أكثر في أزمة مؤسساتية في حين أن مسألة بريكست لم تغلق بعد.

وكتبت اورسولا فون دير لايين بعد ظهر الإثنين، على تويتر "مهما حصل، سأستقيل من منصبي كوزيرة للدفاع الأربعاء لكي أخدم أوروبا بكل قواي".

وسيجري التصويت باقتراع سري، ما يتيح للنواب مخالفة تعليمات كتلهم السياسية في البرلمان.

وشعر العديد من النواب الأوروبيين بالاستياء للطريقة التي تم فيها اختيار المرشحة، فبعد قمة من ثلاثة أيام في بروكسل اختارها القادة الأوروبيون في الثاني من يوليو متجاهلين المرشحين الذين طرحهم البرلمان الأوروبي.

لكن الاشتراكيين (154 نائباً) والليبراليين الوسطيين (108 نواب) الحزب الذي ينتمي إليه مناصرو الرئيس إيمانويل ماكرون لم يحسموا أمرهم بعد.



ومن المفارقات أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي شريك ميركل في الائتلاف الحكومي، هو الأكثر معارضة لفون دير لايين في معسكر الاشتراكيين الديموقراطيين.

ولم تتول ألمانيا رئاسة المفوضية الأوروبية منذ 52 عاماً، وعهد المنصب مرة واحدة لوولتر هالشتاين عند احداثه بين 1958 و1967.

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