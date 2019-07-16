الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في اليمن وافقا على آلية لوقف إطلاق النار وخفض التوتر في ميناء الحديدة.

وأضافت الأمم المتحدة خلال اليوم الثاني من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، أن الطرفين وافقا على الجوانب التقنية لإعادة نشر قواتهما، مضيفةً أن تطبيق آلية وقف إطلاق النار سيتم في أقرب وقت ممكن.بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونوهت الأمم المتحدة إلى ضرورة التزام القيادات السياسية في اليمن الآن بتطبيق اتفاق إعادة نشر القوات وغيرها من المسائل العالقة في عملية السلام.

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وكان الرئيس اليمني أكد موقفه الثابت تجاه السلام، و"تحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطناً ومجتمعاً".

وأشار هادي إلى "مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية منذ عملية التحول التي شهدتها البلاد، واختيار اليمنيين الحوار سبيلاً لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق، عبر مؤتمر الحوار الوطني، ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".