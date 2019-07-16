كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: الحالة المزاجية بين المستثمرين الألمان تدهورت بسبب النزاعات التجارية والتوترات الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي اليوم الثلاثاء أن الحالة المزاجية بين المستثمرين الألمان تدهورت بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في يوليو، حيث أشار معهد ليبنيز للبحوث الاقتصادية الأوروبية ZEW إلى النزاع التجاري الذي لم يحل بين الصين والولايات المتحدة وكذلك التوترات السياسية مع إيران.

وقالت ZEW إن مسحها الشهري أظهر أن المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين انخفضت إلى -24.5 من -21.1 في يونيو. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا أقل حدة إلى -22.3.

وانخفض مؤشر منفصل لقياس تقييم المستثمرين للظروف الحالية للاقتصاد إلى -1.1 من 7.8 في الشهر السابق. توقع المحللون قراءة 5.0.