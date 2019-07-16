كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس: علاقتنا مع إيران في أحسن صورها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، الثلاثاء، أن علاقات الحركة مقطوعة مع النظام السوري والوضع لم يتغير أو يتطور، بينما العلاقات مع إيران في أحسن أحوالها.

وذكر أبو مرزوق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد أي تطورات في العلاقة مع سوريا بالرغم من الأحاديث في الإعلام، سواء كانت من قبل متحدثين حتى من داخل الحركة أو داخل سوريا أو من المحيطين بهما أو من المتابعين، لكن ما زالت الأمور على ما هي عليه، لا يوجد تواجد للحركة مع سوريا، كما لا توجد علاقات مع سوريا حتى الآن"، وفق قوله.

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وبخصوص العلاقة مع إيران، أوضح أن علاقات الحركة مع إيران في أفضل حالاتها، قائلاً: "هناك علاقات متينة مع الجمهورية الإسلامية ولم تنقطع إطلاقاً في أي مرحلة من المراحل، ولكنها بين شد وجذب، ولكنها الآن في أحسن صورها"، وفق تعبيره.

ويقوم أبو مرزوق بزيارة إلى موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.