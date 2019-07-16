كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجار التجزئة بهونج كونج يتوقعون انخفاضًا حادًا في المبيعات مع احتجاجات المدينة الشديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تجار التجزئة في هونج كونج اليوم الثلاثاء انهم يتوقعون انخفاض مبيعات يوليو وأغسطس بأرقام مضاعفة عن العام السابق بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة التي يحكمها الصين لأكثر من شهر.

وعلاوة على ذلك، غيّرت جمعية إدارة البيع بالتجزئة في هونغ كونغ بشكل حاد توقعات مبيعات التجزئة للعام بأكمله إلى انخفاض مزدوج الرقم بدلًا من النمو برقم واحد.

وحث الحكومة على حل النزاع حول مشروع قانون التسليم المقترح سلميًا.

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وخرج الملايين إلى الشوارع خلال الشهر الماضي في بعض من أكبر الاحتجاجات وأكثرها عنفًا في هونغ كونغ منذ عقود حول مشروع قانون يسمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية لمحاكمتهم في محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

وقالت شركة برايس ووترهاوس كوبرز إن الاضطرابات السياسية والاجتماعية الأخيرة، إلى جانب الافتقار إلى مناطق سياحية جديدة، قد تخفض شهية سائحي البر الرئيسي لزيارة هونج كونج على المدى القصير.

وانخفضت قيمة مبيعات التجزئة في هونغ كونغ في شهر مايو بنسبة 1.3 ٪ عن العام السابق.

