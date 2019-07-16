شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي مارتن غريفث يصل العاصمة صنعاء مجددا والان مع التفاصيل
أفادت مصادر أن المبعوث الأممي لدى اليمن السيد مارتن غريفث، وصل مطار العاصمة صنعاء صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو/ تموز.
وكان قد قال رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، اللواء صغير بن عزيز، أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث سيتوجه الأربعاء القادم إلى صنعاء لإقناع الحوثيين بضرورة تنفيذ إعادة الانتشار بالحديدة.
وأوضح بن عزيز في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية أن الحوثيين يتهربون من تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة الثلاثة تحت رقابة ثلاثية من لجنة إعادة الانتشار.
وخلال الاسبوعين الماضيين، قام غريفيث بجولة شملت موسكو وأبوظبي ومسقط، واختتمها بزيارة، واشنطن في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة السلمية في اليمن بعد توقف استمر أكثر من شهرين.
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