شكرا لقرائتكم خبر عن مُراقبون يُشيدون بعملية عدن العثور على أسلحة قطرية والان مع التفاصيل

أشاد مراقبون، بالعملية التي تمت بمداهمة منزل رامز كمراني والحصول على أحزمة ناسفة و اسلحة متنوعة وذخيرة صناعة قطرية.

وقال المراقبون "إذا أردت قتل فرد قد تكون المهمة سهلة لكن لو كانت المسالة قتل امة بأكملها تكون القضية أصعب فتكون لديك عدة خيارات لتختار احدها وانسبها وأكثر تأثيرا فتعمدت تلك الأيدي الخبيثة إلى نشر الفوضى وزعزعة امن عدن وشعبها من خلال ادخالهم في دوامة الفوضى و الفتن والتضليل والتفرقة والدم".

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وبين المراقبون أن قطر تدعم العصابات الارهابية والجماعات المسلحة لتنفيذ مخطط الاصتدام بين ابناء عدن.

وأكدوا أن تلك الايادي الخبيثة تقدم كل ما لديها لتنفيذ مخططاتها في عدن وها نحن اليوم نقول للجميع شكرا اهالي عدن اثبتم انكم شعب يرفض الارهاب والتطرف والدمار، بقيادة اللواء شلال علي شايع مدير امن عدن.

ومضوا "وبهذا العملية النوعية التي نفذتها قوات مكافحة الارهاب والتي تم من خلالها مداهمة منزل الارهابي المخرب رامز كمراني في مديرية المعلاء والذي يستخدمة الاخير لتخزين السلاح والذخيرة والاحزمة الناسفة التي يتلقاها من دولة قطر لتنفيذ مخططاتهم لزعزعة امن واستقرار الوطن والعاصمة عدن فعدن ترفض الارهاب واهالي عدن يرفضون الارهاب".