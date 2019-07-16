شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في استشهاد أسير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:57 مساءً, 16 يوليو 2019 م المناطق - الرياض حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الأمنية بما فيها مصلحة إدارة السجون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة أثناء خضوعه للتحقيق من قبل قوات الاحتلال.

وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة العنصرية، وبتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى جميعاً.

وقالت الوزارة:”إن استشهاد طقاطقة في أقبية التحقيق يستدعي تحركاً عاجلاً من الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين”

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