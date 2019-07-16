الان تتابع خامنئي يتوعد بريطانيا بعد إحتجاز الناقلة الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 12:47 م, 16 يوليو 2019 م التعليقات: 0 لن تمر دون رد طهران- الخليج 365: تعليقا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية أطلق مرشد ايران علي خامنئي تهديدات للحكومة البريطانية وتوعد فيها بالقول: إن القرصنة البريطانية لن تمر دون رد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يتوعد بريطانيا بعد إحتجاز الناقلة الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.