ترند الموجز || أنغام ترد على رجوع زوجها لـ «طليقته» .. تفاصيل أشد موجة حارة تضرب مصر .. الإتحاد الأوربي يقلب الطاولة على وجه «أردوغان» بسبب غاز المتوسط .. أمريكا ترد على «الصفعة الروسية» صورايخ اس 400

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

نشر موقع الموجز خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي لاقت اهتمام القراء ، منها رجوع الفنان أحمد إبراهيم لطليقته ورد فعل زوجته الفنانة أنغام، وتفاصيل أشد موجة حارة تضرب مصر ، بالإضافة لنشر المخابرات المركزية الأمريكية لتقرير يشكك في قدرات صواريخ اس 400 الروسية ، وأيضاً رد الإتحاد الأوربي على تجاهل أردوغان لقراراته بشان التنقيب عن الغاز في المتوسط .

وفيما يلي الأخبار بالتفاصيل : -

الموزع الموسيقي «أحمد إبراهيم» زوج «أنغام» الجديد يعود لطليقته .. ومطربة «لسة ناوي على الرحيل» ترد على السوشيال ميديا

أحدثت ياسمين عيسى طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لها مع طفليها خلال تواجدهم لقضاء العطلة الصيفية على أحد الشواطئ.

وفاجأت عيسى الجميع بظهورها وهي ترتدي خاتم الزواج في يدها، ما يؤكد عودتها الى زوجها، بعد انفصالهما وانتهاء شهور العدة. وعلقت على صورتها: "يارب باركلي في ولادي واحفظهم لي".

لماذا حذفت أنغام رسالتها العاطفية لزوجها أحمد إبراهيم؟

ونقلاً عن اليوم السابع التي نشرت ما فعلته أنغام حيث فاجأت متابعيها بحذف منشور قد كتبته على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، والذى كان يحتوى على رسالة حب قدمتها أنغام لزوجها الموزع الموسيقى.

قامت بحذف تعليقها على منشور زوجها الذى كان يهنئها فيه على ألبومها "حالة خاصة جدا"، لتثير أنغام الشكوك حول مستقبل علاقتها مع زوجها .

لم تكن هذه الأفعال هى الوحيدة؛ بل انتشرت أخبار فى الأسابيع الماضية تفيد بوجود مشاكل بين أنغام وزوجها؛ وأرجأ البعض ذلك إلى عدم حضور إبراهيم حفلاتها مثلما كان يفعل فى بداية الزواج .

ولكن عاد إبراهيم للظهور معها مرة أخرى بعد فترة اختفاء وانتشار أخبار عن انفصاله عنها؛ حيث تواجد معها فى الأيام الماضيه فى السعودية، حيث أحيت أنغام حفلا غنائيا هناك مع فنان العرب محمد عبده .

إبراهيم يعود في سرية تامة الى زوجته ياسمين عيسى أم ولديه

وأكدت الإمارات اليوم خبر عودة أحمد إبراهيم لطليقته في سرية ، وجاء نص الخبر كالتالي :

منذ زواج انغام من الموزع احمد إبراهيم في بداية عام 2019 وتحديدا بشهر يناير ولم يتوقف الحديث عنها وعن ملابسات تلك الزيجة، ورغم حدوث مشكلات في البداية واصرار الزوجة الأولى لزوج انغام على الطلاق الا أن الأمور بدت مستقرة نسبيا في الشهور الماضية حتى خرجت اخبار صحافية منذ أيام تؤكد أن زوج انغام عاد في سرية تامة الى زوجته ياسمين عيسى أم ولديه، وانه قام بردها في شهور العدة وقبل ان تنتهي هذه الفترة التي يمكن ان يستردها لعصمته فيها.

إعادة طليقته مرة أخرى إلى ذمته دون علمها

وكان الصحفي خالد صواف نشر في اليوم السابع نقلاً عن مصادر مقربة، أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام قد أعاد طليقته وأم أبنائه في الأول من شهر مايو الماضى.

وقام ابراهيم بإعادة طليقته مرة أخرى إلى ذمته دون علمها ؛ حيث أنه كان قد طلقها في ٢٨ مارس الماضي وبالتالي يحق له إعادتها لذمته قبل انتهاء فترة العدةوذلك بحسب ما ذكره الصواف.

نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين لمواجهة «أشد موجة حارة» تضرب مصر .. تبدأ اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تعرض مصر لموجة حارة شديدة بداية من غدًا الثلاثاء 15 يوليو 2019.

وحذرت "الأرصاد"، من ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 42 والصغرى 32، وتصل في شمال الصعيد إلى 44، وفي جنوب الصعيد إلى 45 درجة.

وأضافت أن الأربعاء ذروة الموجة الحارة، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وأن الرياح ستنشط على السواحل الشمالية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب مصراوي تشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عامًا وتحديدًا عام 1988.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة

Advertisements

- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

- ارتداء غطاء للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس

- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

- الحرص على شرب الماء والسوائل بشكل مستمر

- تنظيف فلاتر المياه جيدًا حتى لا تعطي الحرارة فرصة للبكتيريا بالتسبب بأضرار للمواطنين

- ضبط التكييفات على درجات تتراوح من 25 إلى 27 درجة

بسبب «غاز المتوسط».. الإتحاد الأوربي يقلب الطاولة في وجه أردوغان ويصدر قرارات عاجلة لردع الرئيس التركي



أصدر المجلس الأوروبي قرار يهدف إلى خفض التعاون مع تركيا على خلفية تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، ويقضي بفرض حزمة عقوبات عليها.

وتضم الوثيقة التي تم نشرها 5 بنود، أعرب المجلس في الأول منها عن أسفه لمواصلة تركيا عمليات التنقيب بشرق المتوسط في مياه قبرص، رغم دعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة إلى وقفها وفق ما نشرته روسيا اليوم .

التي تابعت أن المجلس الأوروبي أكد أن تلك "العمليات غير الشرعية تؤثر بصورة مباشرة على كامل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، وجدد دعوته إلى تركيا بالتخلي عنها والعمل على نحو يتماشى مع روح حسن الجوار واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية بموجب القانون الدولي.

وفي البند الثاني، أشار المجلس إلى أن مسألة رسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ينبغي حلها من خلال الحوار والمفاوضات العادلة، مع الامتثال التام للقانون الدولي ووفقا لمبدأ علاقات حسن الجوار.

وأكد المجلس تمسكه بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة وترمي إلى خلق ظروف مواتية لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى التسوية الشاملة لقضية قبرص.

ودعا المجلس الجانب التركي إلى "تحمل قسطه من المسؤولية" بخصوص الأزمة القبرصية والإسهام في معالجتها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي وقوانينه، حسب البند الثالث.

ويحدد البند الرابع الإجراءات التقييدية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق تركيا وجاء فيه: "في ظل استمرار تركيا عملياتها للتنقيب غير الشرعية... يقرر المجلس تعليق المفاوضات حول الاتفاق الشامل للنقل الجوي ويوافق على عدم عقد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى الجارية في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

ووافق المجلس "على اقتراح المفوضية بتخفيض المساعدات المقدمة لتركيا للعام 2020"، ودعا "بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة أنشطته للإقراض في تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة".

وحذر المجلس الأوروبي تركيا في البند الخامس من توسيع العقوبات، مشيرا إلى أن مسألة العقوبات "تبقى قيد الدراسة"، ودعا الممثل السامي (للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية) والمفوضية الأوروبية إلى مواصلة العمل على "وضع خيارات للتدابير في ضوء أنشطة الحفر المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط".

وختمت بروكسل بالقول إن المجلس الأوروبي "سيراقب عن كثب تطورات الوضع وسيعود إلى هذه القضية إذا اقتضت الضرورة".

أمريكا ترد على «الصفعة الروسية» لها في تركيا بتقرير للمخابرات المركزية CIA يشكك في صواريخ اس 400

نشرت سبوتنيك تقريراً للمخابرات المركزية الأمريكية تؤد فيه وجود نقاط ضعف في منظومة الدفاع الجوي الروسية اس 400 ، حيث قالت سبوتنيك أدعى محللو مركز استراتفور الأمريكي الخاص بالاستخبارات بأن نظام الصواريخ الروسية المضادة للطائرات لديه "نقطة ضعف كبيرة".

وفقا للتقريرالأمريكي الذي نشرته سبوتنيك ، يتطلب التشغيل الفعال لنظام الدفاع الجوي دعمًا من أنظمة الدفاع الجوي الأخرى. تقول الوثيقة: "المنظومة جيدة فقط في الوسط الذي اعتادت العمل فيه، أي أن الأنظمة يمكن أن تكون أكثر أو أقل فاعلية اعتمادًا على نوع العدو الذي تواجهه".

كذلك، يعتقد الخبراء أن فعالية المنظومات قد تنخفض في ظل ظروف جغرافية معينة، على سبيل المثال، في الجبال، تنقص احتمالات المنظومة في مواجهة صواريخ كروز المنخفضة الطيران.

وعقبت الصحيفة الروسية على التقرير بقولها: يدرك المحللون أن "إس 400" الروسية هي واحدة من أفضل النظم الاستراتيجية اليوم. نقاط قوتها هي: المدى الطويل، والقدرة المرنة على ضرب أهداف مختلفة، بما في ذلك الطائرات وصواريخ كروز والقذائف التسيارية، وكذلك أجهزة استشعار متطورة للغاية قادرة على محاربة تكنولوجيا الشبح.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الجمعة 12 يوليو/تموز، عن بدء شحن "إس 400" إلى البلاد، ثم تم تأكيد المعلومات من قبل الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا.

وقعت روسيا وتركيا اتفاقية حول توريد أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "إس 400" في عام 2017، وبعد ذلك عارضت الولايات المتحدة الصفقة وهددت أنقرة بفرض عقوبات وعواقب مختلفة على اقتناء الأسلحة الروسية. ومع ذلك ، فإن الجانب التركي لم يرفض العقد.

منظومة الصواريخ "إس 400"، هو نظام صاروخي مضاد للطائرات مصمم لتدمير الأهداف الأيرودينامية والباليستية. يصل مدى الكشف إلى 600 كم، ونصف قطر منطقة تغطية النظام هو 400 كم. يمكن لقاذفات الصواريخ المتنقلة التحرك على الطرق الوعرة. وقت إعداد المنظومة للقتال، خمس دقائق.