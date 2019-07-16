الموجز أثار تحليق طائرتين قاذفتين روسيتين فوق بحر البلطيق قلق دول تقع في شمال أوروبا. وفي رد فعل منها أطلقت ثلاث دول مقاتلاتها نحو طائرتين روسيتين من طراز "تو-160" وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية . ​وبررت وزارة الدفاع الروسية تحليق الطائرات التابعة لها بأنها رحلة روتينية استغرقت سبع ساعات فوق بحر البلطيق، وتابعتهما مقاتلات الدانمارك والسويد وفنلندا. Advertisements جدير بالذكر أن طائرة "تو-160" أكبر وأقوى وأسرع الطائرات الأسرع من الصوت في تاريخ الطيران العسكري، وتعتبر من أثقل الطائرات الحربية في العالم. ويسميها الطيارون "البجعة البيضاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر أكبر وأقوى وأسرع طائرات في تاريخ الطيران العسكري .. «قاذفتين روسيتين» من طراز «البجعة البيضاء»تثير الرعب في ثلاث دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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