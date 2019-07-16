أمريكا ترد على «الصفعة الروسية» لها في تركيا بتقرير للمخابرات المركزية CIA يشكك في صواريخ اس 400

الموجز

نشرت سبوتنيك تقريراً للمخابرات المركزية الأمريكية تؤد فيه وجود نقاط ضعف في منظومة الدفاع الجوي الروسية اس 400 ، حيث قالت سبوتنيك أدعى محللو مركز استراتفور الأمريكي الخاص بالاستخبارات بأن نظام الصواريخ الروسية المضادة للطائرات لديه "نقطة ضعف كبيرة".

وفقا للتقريرالأمريكي الذي نشرته سبوتنيك ، يتطلب التشغيل الفعال لنظام الدفاع الجوي دعمًا من أنظمة الدفاع الجوي الأخرى. تقول الوثيقة: "المنظومة جيدة فقط في الوسط الذي اعتادت العمل فيه، أي أن الأنظمة يمكن أن تكون أكثر أو أقل فاعلية اعتمادًا على نوع العدو الذي تواجهه".

كذلك، يعتقد الخبراء أن فعالية المنظومات قد تنخفض في ظل ظروف جغرافية معينة، على سبيل المثال، في الجبال، تنقص احتمالات المنظومة في مواجهة صواريخ كروز المنخفضة الطيران.

وعقبت الصحيفة الروسية على التقرير بقولها: يدرك المحللون أن "إس 400" الروسية هي واحدة من أفضل النظم الاستراتيجية اليوم. نقاط قوتها هي: المدى الطويل، والقدرة المرنة على ضرب أهداف مختلفة، بما في ذلك الطائرات وصواريخ كروز والقذائف التسيارية، وكذلك أجهزة استشعار متطورة للغاية قادرة على محاربة تكنولوجيا الشبح.

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وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الجمعة 12 يوليو/تموز، عن بدء شحن "إس 400" إلى البلاد، ثم تم تأكيد المعلومات من قبل الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا.

وقعت روسيا وتركيا اتفاقية حول توريد أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "إس 400" في عام 2017، وبعد ذلك عارضت الولايات المتحدة الصفقة وهددت أنقرة بفرض عقوبات وعواقب مختلفة على اقتناء الأسلحة الروسية. ومع ذلك ، فإن الجانب التركي لم يرفض العقد.

منظومة الصواريخ "إس 400"، هو نظام صاروخي مضاد للطائرات مصمم لتدمير الأهداف الأيرودينامية والباليستية. يصل مدى الكشف إلى 600 كم، ونصف قطر منطقة تغطية النظام هو 400 كم. يمكن لقاذفات الصواريخ المتنقلة التحرك على الطرق الوعرة. وقت إعداد المنظومة للقتال، خمس دقائق.