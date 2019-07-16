سعد: الموازنة بعيدة عن نظرتنا الإصلاحية ولا يجب تحميل المواطن تداعياتها

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح قبيل بدء جلسة مناقشة ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​، أن "هناك بنودا إصلاحية سنصوت معها، ورغم أن هناك بعض البنود التقشفية، إلا أن الموازنة بعيدة عن نظرتنا الإصلاحية"، مشيرا الى "أننا في ظرف إستثنائي والموازنة أقل من عادية".

ولفت سعد الى "أننا لسنا السلطة وشاركنا وأعطينا رأينا وقدمنا سلسلة إصلاحات في ​الحكومة​ ولكن لم يأخذ بها، فحاولنا تقديمها في ​لجنة المال والموازنة​ لكن لم يؤخذ بنظرتنا الشاملة لها"، مبينا "أننا تطرقنا الى كافة البنود من ضبط المعابر والتهرب الجمركي قبل أن نأخذ من المعاشات التقاعدية".

وشدد على أنه "لا يجب تحميل المواطن تداعيات موازنة عادية"، مؤكدا أن "مواقفنا في الحكومة كما هي خارجها ونحن فقط من تحفظنا على الموازنة، ونتمنى على وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أن يستمر بمهاجمتنا لأننا نكسب بسببه".