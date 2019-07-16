إضراب تحذيري لموظفي "أوجيرو" في مرجعيون

نفّذ موظفو هيئة "​أوجيرو​" في ​مرجعيون​، إضرابًا تحذيريًّا داخل مكاتبهم، من خلال التوقّف عن العمل، لمواكبة درس بنود ​الموازنة​ المتعلّقة بالهيئة.

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