أقسم أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب اليمين أمام ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الذي طلب منهم "القيام بمهامهم بتجرد وموضوعية، وعدم التأثر بأي مداخلات حفاظا على سمعة ​لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون لاعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: قوموا بمهامكم بتجرد وموضوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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