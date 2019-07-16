لفت رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​تمام سلام​، في تصريح قبيل بدء جلسة مناقشة ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​، الى أن "زيارة رؤساء الحكومة الأسبقين الى ​السعودية​ هو للتواصل وتوطيد العلاقة مع السعودية فهي الحاضنة ل​لبنان​ واللبنانيين ومعقل ​العروبة​ ونحن بلد عربي نحرص على علاقتنا مع كل العرب"، مشيرا الى أن "الزيارة هي رسالة لكل لبنان أنه غير متروك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلام: الزيارة الى السعودية هو للتواصل وتوطيد العلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.