جولة لمراقبي حماية المستهلك على المولدات المخالفة في الشويفات

جال مراقبو ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الإقتصاد والتجارة​، برفقة عناصر من ​أمن الدولة​، على ​مولدات الكهرباء​ في ​مدينة الشويفات​ التي خالف اصحابها قرار تركيب عدادات والصادر عن وزارة الإقتصاد، وشملت الجولة المولدات المخالفة في الشويفات و​دوحة عرمون​ وخلده.

وتم الكشف على ثمانية مولدات وسطرت محاضر ضبط بحق عدد من اصحابها، وتم استدعاء بعض اصحاب المولدات من قبل ​امن الدولة​، في حين سطر القاضي المختص اذنا بمصادرة احد المولدات المخالفة في شارع مريم في دوحة الشويفات.