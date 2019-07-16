جال مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة، برفقة عناصر من أمن الدولة، على مولدات الكهرباء في مدينة الشويفات التي خالف اصحابها قرار تركيب عدادات والصادر عن وزارة الإقتصاد، وشملت الجولة المولدات المخالفة في الشويفات ودوحة عرمون وخلده.
وتم الكشف على ثمانية مولدات وسطرت محاضر ضبط بحق عدد من اصحابها، وتم استدعاء بعض اصحاب المولدات من قبل امن الدولة، في حين سطر القاضي المختص اذنا بمصادرة احد المولدات المخالفة في شارع مريم في دوحة الشويفات.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة لمراقبي حماية المستهلك على المولدات المخالفة في الشويفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.